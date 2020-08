Hurtigruten conferma lo stop alle crociere, si dimette il coo

14:39

Il Chief Operations Officer di Hurtigruten, Bent Martini, si è dimesso temporaneamente come conseguenza dell’ondata di critiche che la compagnia ha subito per la gestione dell’infezione da coronavirus a bordo della sua nave Roald Amundsen.

Huritgruten, spiega TravelMole, ha intanto riportato che il numero di persone risultate positive al Covid-19 è ora di 41 membri dell’equipaggio e 21 passeggeri e ha confermato di aver annullato tutte le crociere, inclusa una serie di spedizioni programmate nel Regno Unito, fino a nuovo avviso.



La compagnia è stata criticata per non aver informato i passeggeri il primo agosto prima dello sbarco a Tromso, in Norvegia, del fatto che quattro membri dell’equipaggio si erano ammalati e risultavano positivi al test. Tutti i 158 membri dell'equipaggio rimangono ora in quarantena sulla nave, che è ancorata in porto a Tromso.