di Isabella Cattoni

08:04

La formula dei resort di fascia alta, abbinata al soggiorno in Italia, ha portato fortuna a Club Med, che in un quadro di generale difficoltà del settore mette a segno un risultato che ridà un po’ di fiducia al mercato.

Italia vincente

“Nel terzo trimestre del 2020 – spiega infatti il managing director Italy, South Europe & emerging markets, Eyal Amzallag (nella foto) - abbiamo ottenuto un incremento delle vendite Italia su Italia del 57% rispetto al 2019 per quanto riguarda tutti i resort italiani, al mare e in montagna. Questi risultati sono stati guidati soprattutto dalle vendite di agosto”.



Sulla scorta di questo trend, Club Med serra le fila e si prepara alla prossima stagione all’insegna di “flessibilità e agilità. Flessibilità sulle prenotazioni grazie all’estensione dell’offerta Early Booking; l’agilità consiste invece nella creazione di due diversi piani di animazione a 360 gradi per il periodo delle festività, uno dedicato alle vacanze sulla neve sulle Alpi, destinazioni raggiungibili in auto e uno alle vacanze al caldo nelle destinazioni a lungo raggio”.



Il montoraggio della situazione

La scelta, secondo il manager, “dipenderà principalmente da diversi fattori che monitoreremo: l’andamento della situazione Covid e l’evoluzione dei contagi, le decisioni di Governo e compagnie aeree, il feedback dei nostri clienti”.

Intanto, Club Med punta anche sulla coda d’estate. “Con l’ultima campagna ‘Grazie Italia’ abbiamo raccontato le destinazioni italiane. Grazie anche al clima mite, continuano le richieste per la Sicilia, con i resort di Cefalù e Kamarina e offerte last minute che offrono fino al 30% di riduzione”.



Le prospettive per l'inverno

Per quanto riguarda l’inverno, Club Med conta oltre 20 resort nelle Alpi italiane, francesi e svizzere e “in questo contesto nuovo e sfidante, apre una nuova destinazione di montagna - La Rosière nello Spazio San Bernardo”. Altra grande novità, l’apertura a dicembre del nuovo Club Med Exclusive Collection Resort Seychelles, un eco-Resort situato sull’isola privata di Sainte Anne.



Obiettivo trade

Infine, Amzallag riconferma la strategia orientata al trade. "La strategia messa a punto tiene in grande considerazione le esigenze del trade, sia in termini di flessibilità che di agilità. Abbiamo mantenuto tutti gli strumenti, i benefici e i team a disposizione delle nostre agenzie come eductour, formazione costante anche attraverso i webinar. Inoltre, grazie al reparto digital che ascolta e monitora il mercato, condividiamo con le agenzie previsioni di mercato e insight autorevoli. Ci saranno inoltre delle campagne a supporto delle agenzie con l’obiettivo di convertire i Future travel credit erogati".