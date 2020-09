L’estate di MySunSea: Sardegna e Lampedusa compensano la Grecia

11:52

Un’estate senza Grecia per My Sun Sea, anche a causa dell’assenza di voli, compensata però dall’andamento di Lampedusa e Sardegna. Il tour operator tira le somme di una stagione decisamente insolita, sottolineanco come in particolare per l’isola siciliana i pax di agosto siano diminuiti solo del 30%, mentre alcune zone della Sardegna ha registrato addirittura un incremento.

“Per l'autunno inverno - precisa Rosita Angelini (nella foto), amministratore delegato -: abbiamo creato il catalogo Esperienze Italiane, su cui sono già aperte le vendite, che raccoglie fly&drive, weekend gourmet, weekend attivi e soggiorni brevi nella nostra bella penisola. Al momento in programmazione ci sono Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, ma verrà presto integrato con le città d'arte, montagna e altre regioni. La particolarità di tutti i pacchetti di questa programmazione è che includono sempre un'esperienza, un'escursione, una visita guidata, in modo da dare alle agenzie uno strumento efficace contro il ‘fai-da-te’ sul web”.



Ma c’è un’altra novità in arrivo: “Stiamo implementando sul nostro sito i pacchetti dinamici - anticipa il direttore commerciale Astorre Legnani -. La sezione solo soggiorno è già aperta alla vendita con migliaia di hotel in Italia, Grecia, Croazia, Albania e Turchia e presto saranno aperte anche altre destinazioni nell'area Mediterranea. La sezione voli dinamici sarà attiva per ottobre, in modo da dare all'agente una scelta amplissima di opzioni e la sicurezza di prenotare tutto il pacchetto con un operatore, li garantisce contro cancellazioni selvagge”.