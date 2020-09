Evolution Travel: quattro nuovi portali tematici e la new entry Arabia Saudita

14:03

Sono dedicati ad Arabia Saudita, Myanmar, Sri Lanka e Nepal (insieme a Tibet e Bhutan) i quattro nuovi portali tematici messi online da Evolution Travel. In termini di prodotto la novità assoluta è rappresentata dall’Arabia Saudita, che sta beneficiando di massicci investimenti dedicati allo sviluppo del turismo ma che è proposta sul mercato italiano da pochissimi operatori.

“Una terra enorme - spiega Bruno Bottaro, promotore tour operator Evolution Travel - con un numero incredibile di siti archeologici e Unesco. Stiamo facendo un lavoro pionieristico” facilitato dal fatto che, a partire dal 15 settembre, le Autorità saudite hanno annunciato la ripresa parziale dei collegamenti aerei internazionali.



Dal Governo saudita investimenti massicci

“Il Paese - continua Bottaro - è in piena espansione turistica e il governatorato locale sta implementando degli investimenti massicci che nel 2030 porteranno il territorio a un restyling favoloso e quasi inimmaginabile per i canoni attuali. Visitare oggi l'Arabia Saudita è un privilegio che vogliamo regalare ai nostri viaggiatori e lo faremo assicurando alti standard e tour appassionanti”.



Le attrattive dello Sri Lanka

La possibilità, poi, di disporre di portali ad hoc per destinazioni storiche di Evolution Travel come Sri Lanka e Nepal, Tibet e Bhutan sarà funzionale ad un’ulteriore diversificazione delle occasioni di viaggio. Lo Sri Lanka è, infatti, ideale per itinerari incentrati su storia e cultura, per vacanze prettamente balneari e per viaggi combinati, ad esempio con le Maldive. Molto spazio sarà, inoltre dedicato, a tematiche di nicchia come lo yoga.



Lo specialista dell'area himalayana

L’idea di accorpare Nepal, Tibet e Bhutan è invece nata per far crescere un’offerta che già spesso vede unire queste differenti aree vicine e che qualifica Evolution Travel come una realtà in grado di proporsi in qualità di specialista a tutto tondo dell’intera area himalayana. “In ciascuno di questi Paesi - conclude Bottaro - abbiamo dei corrispondenti locali di alto livello: le migliori agenzie in assoluto, nei rispettivi territori di riferimento”.