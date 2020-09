08:30

La campagna di TTG Italia #torniamoaviaggiare continua a crescere e si arricchisce dell’appoggio e del sostegno di un numero sempre maggiore di player turistici. All’azione di sensibilizzazione lanciata dalla nostra testata si unisce anche Alpitour, per bocca del suo direttore tour operating Pier Ezhaya.

“Anche Alpitour appoggia la campagna #torniamoaviaggiare. In questi mesi abbiamo visto l’intero settore unirsi per chiedere maggiore attenzione e sostegno da parte delle istituzioni – afferma Ezhaya –. Ci siamo impegnati in prima linea e ora continuiamo a farlo per sottolineare l’urgenza di tornare a operare riaprendo almeno alcuni corridoi pur con le dovute misure di sicurezza”.



Ezhaya sottolinea la necessità di permettere nuovamente al sistema dei viaggi di poter operare con maggiore facilità rispetto a oggi, pena la perdurante crisi di un comparto di grande valore per l’economia nazionale.



“Ci uniamo a TTG Italia e agli altri operatori per ricordare, ancora una volta, la necessità inalienabile di riaprire i flussi turistici – conclude il manager -, perché nessun settore può sopravvivere a fatturato zero, soprattutto se rappresenta il 13% del Pil nazionale”.