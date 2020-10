08:35

Dopo una stagione estiva in chiaroscuro, segnata da numeri contenuti e da grande incertezza, gli operatori cercano l’allungo sul periodo invernale e giocano la carta del mare d’inverno. Non tanto e non solo quello dei lidi più caldi, come il Mar Rosso o le mete long haul di fatto ancora al palo, ma anche e soprattutto quello delle nostre coste dove tutti, dagli albergatori ai gestori degli stabilimenti balneari, fino ai tour operator, stanno attrezzandosi per allungare la stagione e addirittura tentare l’apertura per tutto l’anno.

Complice l’esigenza di distanziamento e di ampi spazi a disposizione e la possibilità di praticare tariffe competitive, potrebbe essere davvero questa l’alternativa in grado di ridare un po’ di fiato alle casse di agenzie e t.o.



Tante nuove esperienze

E gli esempi si moltiplicano, a cominciare da quello di Aeroviaggi, che ha deciso di lanciare l’operazione Winter Sun presso il Club Lipari di Sciacca, con proposte particolari per i soggiorni lunghi.



Un altro esempio virtuoso è quello del Club Hotel a Baja Sardinia, in Costa Smeralda che, quest’anno rimarrà aperto per il periodo invernale. Baja Hotels ha infatti pensato di mettere a punto un ricco calendario di appuntamenti e di attività da consigliare agli ospiti della struttura, grazie anche al sostegno del tour operator di casa, Sardinia 360.



Soggiorni 'verdi'

In casa Human Company, accanto alla consueta apertura annuale dei Camping in Town si sta lavorando al progetto Ants, che dovrebbe portare al prolungamento dell’apertura stagionale dei Village grazie alla messa a punto di un programma di attività psicomotorie dedicato soprattutto a una clientela matura.

Passando ai laghi, Club del Sole propone il Desenzano Glam Village per due esperienze ‘Glam’: il Glam Halloween Festival e l’Oktober Glam Fest. Un’occasione per rilanciare sui week end del 2-4 e 9-11 ottobre.

Gli esempi si vanno moltiplicando: un altro punto di riferimento è quello del Gruppo Una, che prolunga l’apertura di hotel e resort siciliani offrendo tariffe scontate fino al 40%. E garantendo al contempo il totale rispetto dei protocolli UNAsafe.



In crociera

E le crociere? Siamo ormai abituati a considerare il mare d’inverno uno dei prodotti fondamentali della stagione e in questo senso sia Msc Crociere sia Costa Crociere si daranno da fare. Msc Grandiosa salperà da Genova il 20 dicembre per un viaggio di 8 giorni nel Mediterraneo occidentale e anche Costa Crociere prende il largo con Costa Smeralda, che condurrà i passeggeri alla scoperta del Mediterraneo. Atteso poi il debutto di Costa Firenze; la partenza è prevista per fine anno con un itinerario di 7 giorni nel Mediterraneo occidentale.