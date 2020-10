Quiz e fam trip: Costa Crociere investe in formazione

10:56

Costa Crociere intensifica le azioni di formazione degli agenti di viaggi con nuove iniziative. La prima, ‘Extra-time, Extra-quiz!’ sarà attiva fino al 23 ottobre all’interno di Costa Academy e mette a disposizione dei dettaglianti tre quiz attraverso i quali gli agenti di vaggi possono testare la propria conoscenza sulle norme di sicurezza del Costa Safety Protocol, sulle garanzie previste dalla nuova polizza assicurativa Covid-19 ‘Costa Relax’ e sulla promozione in corso in queste settimane ‘Balcone sul mare’. In palio per i vincitori 30 cabine sulle nuove navi Costa Smeralda e Costa Firenze.

La rassicurazione e l'ingaggio

“Oggi più che mai il ruolo dell’agente di viaggi è strategico - spiega il direttore commerciale di Costa Crociere, Daniel Caprile (nella foto) -. Alle normali operazioni di vendita si aggiungono, infatti, due passaggi fondamentali: la rassicurazione e l’ingaggio, che richiede un atteggiamento proattivo da parte dell’agente perché mai come oggi abbiamo bisogno di avvicinare nuovamente i nostri ospiti alla crociera. È per questo - aggiunge - che è necessaria una formazione completa su tutti gli aspetti legati alle nuove procedure di sicurezza e assicurative, oltre che al prodotto di bordo”.



I fam trip su Costa Smeralda

Per tutto il mese di ottobre gli agenti di viaggi partner di Costa Crociere avranno la possibilità di partecipare a uno dei numerosi fam trip organizzati su Costa Smeralda con partenze programmate da Savona, La Spezia, Cagliari, Napoli, Messina e Civitavecchia. Le agenzie potranno anche invitare a bordo il proprio cliente più affezionato per uno speciale ‘Sensational Tour’ alla scoperta della nuova ammiraglia. L'obiettivo dell'iniziativa è poter toccare con mano i vantaggi e le procedure che caratterizzano oggi il viaggio in crociera sperimentando in prima persona le misure del ‘Costa Safety Protocol’, la nuova formula di escursioni incluse nel pacchetto Passepartour e i ‘Destination Menu’ firmati da Bruno Barbieri.