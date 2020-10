Peci, Quality Group: “Le compagnie adottino test e protocolli condivisi”

di Oriana Davini

15:13

Un appello ai vettori perché "condividano protocolli di sicurezza per l'imbarco uguali in tutto il mondo": è il primo, necessario passo per far ripartire davvero il turismo internazionale.

A dirlo è Marco Peci (nella foto), direttore commerciale del Quality Group: "I prossimi mesi - ha detto alle adv nel corso di un webinar organizzato con i referenti in loco del t.o. - saranno importantissimi per il turismo mondiale: va trovata una soluzione che permetta di ripartire".



Il ruolo dei vettori

Questo significa "protocolli che vadano al di là del vaccino: arriveranno forse delle cure per il Covid-19, che saranno altrettanto fondamentali perché la gente ha voglia di tornare a viaggiare e ormai ci siamo abituati alle mascherine".



Un ruolo centrale sarà quello giocato dalle compagnie aeree, senza le quali è impossibile pensare alla ripresa: da questo punto di vista, "è necessario che i vettori si mettano d'accordo così che si arrivi ad avere test rapidi e protocolli uguali per tutti ovunque: credo che succederà al massimo entro i prossimi sei mesi, oltre il turismo mondiale non può attendere".