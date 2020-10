Il ritorno sui mari di Royal Caribbean: Gianni Rotondo svela le carte

di Oriana Davini

16:25

Finora è rimasto sottotraccia, senza esporsi troppo: Gianni Rotondo dalla scorsa estate ricopre la carica di associate vice president e responsabile dei mercati Emea per Royal Caribbean, gruppo all'interno del quale lavora da diversi anni.

Tra i suoi compiti c'è ovviamente anche quello di supervisionare il mercato italiano, strategico vista la ricchezza di opportunità per le crociere ma anche difficile, perché dominato da due giganti del mare che hanno già ripreso l'attività crocieristica.



Royal quando prevede di ripartire?

Attualmente le nostre operazioni sono sospese fino alla fine di novembre, ma dal 2 dicembre riprenderemo servizio da Singapore con Quantum of the Seas per crociere di tre o quattro notti di sola navigazione e solo per i residenti di Singapore. È difficile avere qualche certezza su tempi e modalità di una piena ripresa ma vogliamo assicurarci di essere preparati per questa fase e i cambiamenti che comporterà.



Qual è la vostra strategia?

Ci stiamo avvalendo di un team di esperti, interni ed esterni all'organizzazione, impegnato a studiare e indicare le modalità più efficaci per mantenere al sicuro ospiti, equipaggio e le comunità che visitiamo. L'obiettivo è fornire protocolli sanitari che proteggano tutti offrendo nche una piacevole esperienza di crociera.



Quando tornerete nel Mediterraneo?

Non vediamo l'ora, ma lo faremo solo quando saremo sicuri di aver messo tutto a punto.



Sarete in Italia nel 2021?

Per la stagione estiva 2021 saremo in Europa con sette navi e una programmazione come mai prima d'ora. Arriverà la nuova Odyssey of the Seas, che da aprile 2021 inizierà la sua prima stagione di navigazione da Civitavecchia.