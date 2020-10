Royal Caribbean: stop delle crociere esteso al 30 novembre

10:59

Saranno ferme fino al 30 novembre le crociere a bordo delle navi Royal Caribbean. Con una comunicazione diramata oggi, la compagnia ha fatto sapere che l'obiettivo principale "continua a essere un sano ritorno al servizio per i nostri ospiti, l'equipaggio e le comunità che visitiamo": cosa evidentemente impossibile per il momento, tanto da spingere il player dei mari a prolungare lo stop delle navi, con l'esclusione di quelle in partenza da Hong Kong.

Per quanto riguarda gli altri brand del gruppo, Celebrity Cruises sospenderà l'intero l'intero programma invernale 2020 - 2021 in Australia e in Asia e la stessa sorte tocca ad Azamara, le cui crociere invernali in Australia e Nuova Zelanda, Sud Africa e Sud America sono sospese. O. D.