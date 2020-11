Gruppo Alpitour: al via la digitalizzazione dei cataloghi

19:15

Il Gruppo Alpitour torna alla ribalta mettendo in atto la digitalizzazione dei cataloghi, che progressivamente affiancheranno la tradizionale versione cartacea arricchendo la proposta di contenuti interattivi.

Il progetto si inserisce negli investimenti tecnologici e digitali che stanno coinvolgendo diverse aree aziendali. I primi cataloghi interattivi riguardano i SeaClub di Francorosso, gli AlpiClub e gli AlpiBlu di Alpitour.



La volontà è quella di allargare sempre di più la libreria virtuale per presentare mete e strutture attraverso contenuti multimediali come video, immagini e collegamenti ipertestuali che possano inserire un accento emozionale agli approfondimenti utili. Sarà possibile anche consultare facilmente le schede di ogni hotel, avere informazioni tecniche e mettersi in contatto immediato con il Gruppo per preventivare la vacanza.



I cataloghi digitali saranno caricati sui server aziendali, in questo modo sarà anche possibile acquisire analytics per rileggere e interpretare le preferenze di agenzie di viaggio e clienti.

La volontà dell’azienda è anche di essere sempre più sostenibile: sviluppando i nuovi formati digitali interattivi, sarà infatti possibile ridurre l’utilizzo dei classici cataloghi cartacei, limitando così la quantità di carta stampata e le emissioni di CO2 per il conseguente trasporto in tutta Italia.