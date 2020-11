Norwegian Cruise Line: dieci giorni di Black Friday

21:00

Anche Norwegian Cruise Line partecipa al Black Friday con per consentire ai clienti di anticipare i futuri viaggi, navigando in giro per il mondo: gli ospiti riceveranno uno sconto del 30 per cento su tutte le crociere di almeno 4 notti in partenza dal 1 aprile 2021.

La promozione valida per prenotazioni dal 18 al 27 novembre permette inoltre ai crocieristi di ottenere tutti e 4 i pacchetti disponibili (che diventano 5 su crociere selezionate) del supplemento Free at Sea, pari a 99 euro a persona per una crociera di 7 giorni, invece dei soliti due, per tutte le crociere di almeno 3 notti dal 1 gennaio 2021 in poi.



Gli ospiti potranno così usufruire dei pacchetti Open bar, Ristoranti di Specialità, WiFi e 50 dollari di sconto sulle escursioni a terra per ogni porto e, su alcune crociere selezionate, potranno anche beneficiare del pacchetto ospiti extra: il terzo e il quarto ospite in cabina pagheranno solo le tasse.