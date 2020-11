di Oriana Davini

08:04

Si alza il velo con largo anticipo sugli itinerari programmati da Norwegian Cruise Line per il 2023. E parallelamente si aprono anche le vendite, con il Black Friday a fare da leva per spingere le prenotazioni su tutte le navi e per qualsiasi data.

Da maggio a ottobre 2023, Ncl sarà presente nel Mediterraneo con quattro navi impegnate in crociere da cinque a 11 giorni. Tra queste, segnala Travel Agent Central, Norwegian Breakaway offrirà crociere di 10 giorni da Civitavecchia alle isole greche, con scali a Santorini, Dubrovnik, Livorno, Cannes.



Norwegian Getaway sarà in Nord Europa per tutta la stagione estiva, con itinerari che toccano Copenaghen, San Pietroburgo, Warnemünde in Germania, Tallinn in Estonia, Stoccolma e Helsinki, lasciando da nove a 15 ore di sosta nei porti per visite prolungate.



Confermato un mix di crociere ai Caraibi di varia durata tra giugno e dicembre a bordo di Norwegian Sky e Norwegian Escape, con partenza da Miami. Altre quattro navi solcheranno le acque nordamericane da Seattle all'Alaska offrendo esperienze sui ghiacciai mentre da agosto a ottobre la Norwegian Escape sarà in servizio tra Canada e New England per crociere di sette giorni con scalo a New York.