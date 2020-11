08:04

Turismo invernale appeso a un filo, dopo che il premier Giuseppe Conte ha allontanato la possibilità di riaprire gli impianti sciistici per le prossime festività. Parole che il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini, aveva già previsto nella sua disamina sul trend dei prossimi mesi, come sottolineato dal direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia.



La stagione invernale è in grave difficoltà - ha spiegato Debellini – e occorrono provvedimenti urgenti e tavoli di confronto per cercare di recuperare almeno in parte gli introiti di un’industria che vale 10 miliardi di euro”. È importante fare presto, per cercare di salvare quel che resta di un’annata davvero molto difficile.