Aeroviaggi cerca 500 profili per l'estate 2021

10:53

Aeroviaggi inizia a lavorare in vista della prossima estate e lo fa partendo dal personale: sono infatti 500 i profili cercati da inserire nelle strutture del t.o. per la stagione estiva 2021.

In particolare, si cercano staff di cucina, sala, animazione, addetti al bar, addetti al ricevimento e cameriere ai piani: tutti saranno formati a partire da febbraio all'Aeroviaggi Academy, il percorso creato dal Gruppo per la formazione e l'aggiornamento del personale.



Chi volesse candidarsi può inviare il proprio cv direttamente sul portale di Aeroviaggi nella sezione "lavora con noi", seguendo le indicazioni riportate.



"Abbiamo avviato una massiccia campagna di reclutamento del personale per preparare al meglio e in piena sicurezza la stagione estiva 2021 - spiega il presidente Marcello Mangia (nella foto) -. Siamo convinti che la qualità dell'offerta Aeroviaggi si fondi innanzitutto sul valore che attribuiamo alla formazione e all'investimento nel capitale umano". O. D.