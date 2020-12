Msc guarda avanti: confermati gli itinerari dell’inverno 2021/2022

10:40

Nonostante la pandemia Covid continui a scuotere il mercato dei viaggi, Msc Crociere non perde la fiducia e conferma il programma per la stagione invernale 2021/2022. Secondo la compagnia, infatti, “non c'è nulla che impedisca alle persone di sognare e di pianificare le proprie vacanze per il prossimo inverno”.

Msc riconferma perciò gli itinerari nei Caraibi, nel Mediterraneo e nella regione del Golfo Persico, oltre che in Sud America e Sud Africa.



Nord America

Quattro le navi che il prossimo inverno saranno impiegate nel Nord America. Msc Seashore debutterà in Nord America, navigando verso i Caraibi e offrendo itinerari con tappe in luoghi come Messico, Isole Cayman, Giamaica e Bahamas con Ocean Cay o Puerto Rico, Isole Vergini, Repubblica Dominicana.



Msc Armonia, basata a Miami, offrirà crociere di 3, 4 o 7 notti con tappa Ocean Cay.



Msc Divina inizierà la stagione da Port Canaveral per poi trasferirsi a Miami a partire da dicembre 2021. La nave dedicata agli Stati Uniti offrirà viaggi con mini-crociere da 3 a 4 notti per Ocean Cay, oltre ad altri itinerari di 7 notti e ad una crociera più lunga di 11 notti che farà scalo in Giamaica, Aruba, Colombia, Panama, Costa Rica e Ocean Cay.



Msc Meraviglia approderà a Port Canaveral offrendo un mix di crociere più brevi da 3 o 4 notti e crociere da 6, 7 e 8 notti con scali di un giorno intero nei porti messicani di Costa Maya e Cozumel.



Msc Seaview farà invece tappa ai Caraibi durante la stagione invernale 2021/22, questa volta a Fort-de-France, all'ombra del Monte Pelée e a due passi dal giardino botanico del Jardin de Balata. Salperà dalla capitale della Martinica passando per le Antille e le Indie Occidentali, con una serie di crociere di 7 notti. Tra le tappe principali ci sono Saint Lucia, Guadalupa e Antigua e Barbuda, dove le incantevoli acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca soddisferanno tutti i desideri degli amanti della tintarella.



Mediterraneo

Quattro anche le navi che saranno impiegate nel Mediterraneo. Nello specifico, Msc Grandiosa farà scalo in alcune delle destinazioni più popolari d'Europa, tra cui Genova, Barcellona, Marsiglia, Palermo, Civitavecchia e La Valletta.



Msc Fantasia opererà un classico itinerario di sette notti, offrendo la possibilità di scegliere il porto di imbarco.



Msc Magnifica il prossimo inverno offrirà crociere di 11 notti con due diversi itinerari. Il primo prevede la partenza da Genova con tappe in Grecia con scalo a Katakolon, Pireo e Rodi, prima di raggiungere Haifa in Israele, dove la nave rimarrà per una notte, consentendo di passare a terra un'intera giornata, per poi proseguire per Heraklion, Civitavecchia e tornare a Genova. Il secondo itinerario comprende la visita in cinque paesi, con tappe a Barcellona in Spagna e poi a Casablanca in Marocco per un soggiorno prolungato, Santa Cruz de Tenerife, Funchal in Portogallo, Malaga in Spagna e poi l'Italia con Civitavecchia e Genova.



Msc Poesia offrirà crociere di 5 e 10 notti con partenza da Genova.



Golfo Persico

La regione del Golfo Persico ospiterà due navi. Gli ospiti che potranno partecipare all’Expo 2020 Dubai.



Msc Virtuosa passerà la sua prima stagione invernale nella regione degli Emirati Arabi. Da lì, la nave partirà per Abu Dhabi, fino alla Sir Bani Yas Island. La nave farà scalo anche in Bahrain e a Doha prima di tornare a Dubai con un pernottamento in città.



Msc Opera offrirà un itinerario di 7 notti con due pernottamenti a Dubai. La nave farà scalo anche ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas e Muscat in Oman.



Msc World Cruise 2022

È fissata per il 5 gennaio 2022 la partenza della Msc World Cruise 2022. Msc Poesia percorrerà un nuovo itinerario di 116 notti in giro per il mondo, toccando 43 destinazioni in 24 Paesi, con nove pernottamenti.



Sud America

In Sud America saranno posizionate cinque navi: quattro in Brasile e una in Argentina.



Msc Seaside sarà operativa per crociere di 6, 7, 8 notti da Santos, Brasile. Msc Preziosa offrirà crociere di 3, 4, 5, 6, 7 notti da Santos, in Brasile, e di 7, 8 notti con scali in Brasile, Uruguay e Argentina. Msc Splendida salperà da Santos Brasile per crociere di 7 notti con destinazione Uruguay, Argentina. Msc Sinfonia approderà a Itajai, Brasile, con crociere di 6, 7, 8, 9 notti con scalo in Uruguay e Argentina. Msc Orchestra sarà operativa a Buenos Aires, Argentina, con crociere di 8, 9, 10 notti che toccheranno anche il Brasile e l'Uruguay.



Sudafrica

Per quanto riguarda il Sudafrica, Msc Lirica si unirà a Msc Musica. La prima approderà a Città del Capo, mentre la seconda a Durban tra novembre 2021 e aprile 2022 per offrire 14 diversi itinerari di crociere da due a 14 notti. Le due navi alterneranno le loro rotte.