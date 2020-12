Regent Seven Seas Cruises lancia le crociere 'Close to home'

14:59

Regent Seven Seas Cruises ha creato la linea di crociere ‘Close to home’. Data la continua incertezza sia sulla domanda reale sia sulla possibilità di riprendere i viaggi internazionali su vasta scala nel prossimo anno, Regent Seven Seas Cruises ha ideato una selezione di crociere ‘Close to home’ in Nord America, Sud America e Caraibi.

Dai piccoli villaggi portuali nel Maine alle spiagge delle Bermuda e al Rio delle Amazzoni, Regent spiega che le crociere sono progettate per offrire il fascino di località più esotiche senza ricorrere ai viaggi a lungo raggio.



Come riportato da Travel Weekly, la collezione include una crociera di 10 giorni, la ‘Sophisticated Shores’, da New York a Montreal dal 2 al 12 settembre a bordo di Seven Seas Navigator con soste a Bermuda, Nuova Scozia, Havre-Saint-Pierre, Sept-Iles e Quebec City. In novembre, Seven Seas Mariner partirà per un viaggio ‘Amazon Explorer’ di 24 notti di andata e ritorno da Miami attraverso i Caraibi e lungo l'Amazzonia brasiliana. E nel gennaio 2022, Seven Seas Navigator salperà per un itinerario di sette giorni, l’‘Islands in Bloom’, con scali alle isole Cayman, in Giamaica, in Repubblica Dominicana e a Porto Rico.