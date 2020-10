Regent Seven Seas: record di prenotazioni per la stagione 2022-23

10:10

La compagnia di crociere di lusso Regent Seven Seas ha ottenuto il maggior numero di prenotazioni in un solo giorno nei suoi 28 anni di storia in occasione dell’apertura delle vendite per la stagione Voyage 2022-23.

Come riportato da Travelmole, la compagnia ha spiegato che le vendite sono state superiori di quasi il 40% rispetto al precedente record di prenotazioni, stabilito nell'aprile 2018 con il lancio della stagione inaugurale di Seven Seas Splendor.

Tutte le destinazioni hanno registrato un alto grado di interesse, in particolar modo le crociere in Africa, Asia, Mediterraneo e Nord Europa, con i Paesi Baltici al top della classifica.



Le prenotazioni ricevute sono raddoppiate rispetto a quelle registrate durante il lancio della Voyage Collection lo scorso agosto.

"La risposta eccezionale alla nostra Voyage Collection 2022-2023 dimostra la solidità della domanda per il futuro - ha affermato il presidente e ceo Jason Montague -. I nostri ospiti non hanno perso tempo per assicurarsi il loro itinerario e suite perfetti già in occasione del lancio della Voyage Collection”.

Graham Sadler, senior vp, ha aggiunto: "Questo risultato è una testimonianza della professionalità e della tenacia dei nostri partner agenti di viaggi e vorremmo ringraziarli per il loro prezioso supporto".