È come una maratona. "Siamo al trentesimo chilometro, nel punto in cui credi di aver superato la fase più difficile, mentre invece hai ancora bisogno di tanta energia per arrivare fino alla fine". Guy Luongo parte da una metafora sportiva per descrivere le difficoltà che la filiera dei viaggi sta attraversando ormai da dieci mesi. Un periodo interminabile che qualsiasi impresa, per quanto solida e ben strutturata, farebbe fatica ad affrontare. Ecco perché il ceo di Ixpira (nella foto) non ha dubbi, tutto il settore sta dando prova di grande forza: "Siamo eroici, perché essere ancora in ufficio, a dicembre, a ipotizzare soluzioni per il futuro delle nostre aziende non può che essere un atto di coraggio".



