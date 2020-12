Msc Crociere, fiducia nel futuro: “Nel 2021 due nuove navi in flotta”

15:26

Malgrado l’anno difficile che sta terminando, Msc Crociere vuole dare al mercato un segnale di serenità e di speranza per il 2021. È stato questo il tema dello scambio di auguri natalizi organizzato online dalla compagnia di crociere, durante la quale Leonardo Massa (nella foto), managing director Italia della compagnia, ha voluto guardare al futuro con positività.

“Siamo reduci da un anno in cui abbiamo cercato di portare malgrado tutto un po’ di ottimismo nel mercato, con le nostre navi che abbiamo ricominciato a far navigare da agosto – dice -. Ora ci avviamo verso un 2021 che ci auguriamo sia un anno di ripartenza in cui poter svolgere la nostra attività e che possa essere un anno in cui tutto il turismo riparta a 360 gradi”.



Per Msc il 2021 promette di essere un anno importante, con l’ingresso sul mercato di 2 nuove navi: Virtuosa, nel mese di aprile e Seashore fra fine luglio e inizio agosto. “Per quanto riguarda la destinazioni – aggiunge Massa – speriamo già all’inizio di gennaio di poter dare qualche notizia, compatibilmente con quelle che saranno le restrizioni governative”.



Un ringraziamento alle agenzie di viaggi è arrivato da Luca Valentini, direttore commerciale di Msc. “Guardiamo al futuro con la volontà di supportare le agenzie, che ci sono state molto vicine in questo anno. Arriverà il nuovo contratto a inizio anno, e non dimentichiamo che dal 10 gennaio ripartiranno le nostre crociere a bordo di Msc Grandiosa”.