di Isabella Cattoni

08:03

Il futuro è già cominciato: Leonardo Massa (nella foto), country manager Italia di Msc Crociere, commenta il trend verificatosi nelle crociere, che fotografa tuttavia una sensazione più generalizzata all’intero comparto turistico. Perché malgrado le difficoltà, malgrado la crisi attuale, malgrado le incertezze e i cambi di programma in corsa che ancora caratterizzano questi giorni, “il mood che si respira è diverso e la volontà di andare avanti e superare questa fase è sempre più forte e generalizzata”.

La ripresa

In casa Msc Crociere si continua a navigare. “Abbiamo ripreso in agosto con grande entusiasmo, trasportando fino a oggi circa 20-25mila passeggeri. Il mercato ha apprezzato molto lo sforzo compiuto. Purtroppo la seconda ondata del virus ha rallentato la ripartenza ma abbiamo continuato a navigare perché, malgrado tutto, la crociera resta un modo sicuro di far vacanza e un modello che anche gli altri settori del turismo sono invitati a seguire. Il protocollo che abbiamo messo a punto funziona perfettamente e il riscontro positivo dei clienti è la nostra migliore ricompensa. Certo, al momento stiamo viaggiando al 50% della nostra capacità e non si può dire che si producano grandi fatturati, ma l’importante è non fermarsi”.



Verso Capodanno

Massa è comunque ottimista: “Per Natale e Capodanno saremo operativi con due unità, Msc Grandiosa e Msc Magnifica, che scaleranno i porti italiani ma anche Malta e la Grecia. Il trend attuale è ovviamente improntato alla prenotazione last minute, fattore che impone a noi e alle agenzie un cambio di passo a livello organizzativo. Ritengo però che si tratti solo di una fase, con il ritorno all’advance booking non appena le condizioni saranno più stabili”.



Il nodo dei prezzi

Anche sul fronte prezzi Massa non ha dubbi: “Situazioni eccezionali richiedono una risposta eccezionale anche in termini di pricing. Quando torneremo a regimi normali anche i prezzi si porteranno in linea con la condizione abituale”.

Intanto, Msc continua sulla linea delle crociere di prossimità e Massa prevede che la ‘bolla sterile’ all’interno della quale gestire i viaggi verso alcune mete rappresenterà la formula per viaggiare nel 2021. “Per un uso generalizzato del vaccino bisognerà attendere ancora parecchio, per cui quello della bolla sterile rappresenterà il modello da seguire nei prossimi mesi”.



Mercato diverso

Quel che è certo è che il mercato del futuro “Sarà profondamente diverso. La capacità di spesa almeno in una prima fase sarà ridotta e i clienti sono più digitalizzati. Dovremo adattare la nostra offerta a queste tendenze, anche se ritengo che dalla seconda metà del 2021 assisteremo a una forte ripresa, che potrebbe portare all’effetto rimbalzo nel periodo di Natale- Capodanno 2021-2022”.