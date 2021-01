08:04

Dopo il drammatico impatto della pandemia Cvid-19 sui risultati di Der Touristik nel 2020, il tour operator tedesco si sta preparando a riorganizzare le attività del Gruppo, lasciando un unico team a gestire tutti i prodotti legati ai viaggi, con la previsione di tagliare 253 posti di lavoro, come indicato secondo Fvw da Ingo Burmester, ceo dell'azienda per l'Europa centrale.

Pubblicità

Le sovrapposizioni da eliminare

Come evidenziato da Hosteltur, il secondo gruppo turistico tedesco ha ancora due sedi principali e quindi strutture parallele che sono il risultato della fusione dei tour operator Its e Jahn Reisen e dei marchi specializzati Dertour di Francoforte e Weltreisen, che hanno lasciato il posto a Der Touristik Germany.



Un unico team

Dopo l’ impatto della pandemia, Ingo Burmester sta ora lavorando per razionalizzare l'attività del tour operator tedesco con un unico team. Con questa ristrutturazione, Sven Schikarsky, ex capo dell'area Sun and Beach Holidays, diventerà il direttore prodotto del tour operator. Nel frattempo, il nuovo dipartimento 'One Marketing' sarà guidato da Matthias Lange, che gestiva già Der Touristik Online. Così facendo, il team di gestione sarà ridotto di 14 persone.



Le posizioni da ridurre

Anche il numero dei dipendenti sarà ridotto: verranno eliminati 253 posti di lavoro a tempo pieno, anche se Der Touristik mira a ottenere questa riduzione mediante prepensionamenti volontari.

"Le enormi restrizioni ai viaggi derivanti dalla pandemia non ci lasciano scelta" ha spiegato Burmester. Il direttore anche spiegato che gli obiettivi principali di questa ristrutturazione sono l'eliminazione delle strutture parallele, il miglioramento dei processi di gestione e l'accelerazione della digitalizzazione.

Guardando al futuro, Burmester si è mostrato ottimista sulla ripresa per quest'anno, anche se con tutte le cautele del caso, che impongono di non prevedere una piena ripartenza nel 2021.