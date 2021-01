Ota Viaggi lancia il catalogo per l'estate proponendo oltre 80 strutture

11:29

Ota Viaggi rilancia sull’estate con la nuova campagna a supporto delle vendite estive in agenzia.

Come anticipato su TTG Italia, il catalogo Ota Viaggi per la stagione estiva 2021 è ufficialmente online, sostenuto da una nuova campagna appena partita e un piano commerciale più ampio che andrà ad articolarsi ed evolversi in futuro.

Pubblicità

Sono oltre 80 le strutture comprese nella campagna, dislocate in tantissime regioni della penisola e in particolare sono 26 quelle situate in Sardegna e 9 in Sicilia.

Anche gli hotel, i villaggi e i resort di Puglia, Calabria, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Campania ospiteranno tutti coloro che decideranno di aderire alla Campagna 'Io Prenoto', una promozione che prevede una serie di incentivi, come cancellazione gratuita senza penale fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna quota di gestione pratica, lasciando ugualmente attive tutte le coperture assicurative di base e solo il 10% di acconto da versare per bloccare la prenotazione, riservati ai clienti che prenoteranno la propria estate entro il 1 aprile 2021.



Sempre entro il 1 aprile, è possibile aderire a ‘Prenota Prima’, per usufruire di una serie di agevolazioni legate a tantissime strutture segnalate nell’apposita sezione del sito del t.o.