Nicolaus: attiva da oggi la nuova piattaforma b2b per le agenzie

11:43

“Abbiamo scelto di rilanciare e, mettendoci in ascolto, abbiamo voluto creare qualcosa di utile per il nostro interlocutore privilegiato e principale: le agenzie di viaggi”. Queste le parole con cui Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo Nicolaus (nella foto), commenta la creazione di ‘HelloBook by Nicolaus’, la piattaforma b2b attiva da oggi.

Flessibilità e rapidità d'uso

Disegnata sulle esigenze della distribuzione, è innovativa nelle funzionalità per consentire alle agenzie di lavorare in un’ottica business oriented. “Abbiamo attivato una notevole potenza di fuoco tecnologica - aggiunge Candelori - improntata alla flessibilità, alla rapidità d’uso e alla massima soddisfazione delle aspettative del cliente, premessa migliore per chiudere un preventivo”.



L’impianto tecnologico fa sì che i tempi di risposta si siano ridotti in modo significativo. Inoltre l’utente ha la possibilità di attivare immediatamente qualsiasi tipo di ricerca, in modo flessibile e user friendly. Tra le tipologie di filtri maggiormente richiesti figurano le ricerche per budget, per destinazione o anche multidestinazione con la possibilità, rispetto ai primi risultati, di confrontare fino a cinque tipi di soluzioni di viaggio contemporaneamente.



A queste funzioni si aggiungono l’anteprima del prezzo visualizzabile sui differenti giorni del calendario, le opzioni di navigazione per offerte e per strutture differenti, l’immediatezza della consultazione delle schede tecniche con informazioni di dettaglio, nonché la visualizzazione dei tassi di gradimento delle differenti strutture afferenti ai brand del Gruppo.



“Grazie alla versatilità e alla sofisticata impostazione di facile utilizzo - sottolinea il direttore commerciale -, mediante i dati relativi alle preferenze del cliente e la possibilità di interfacciarli con le informazioni a cui dà immediatamente accesso ‘HelloBook’ è, inoltre, anche un ottimo mezzo per fare new business e crm”.



L'area e i cruscotti personali

Tra i tool anche la propria area personale, che dà rapidamente accesso a informazioni di dettaglio sull’esperienza di utilizzo della piattaforma funzionali all’agente e, naturalmente, ai documenti di viaggio. Senza dimenticare funzioni pensate per avere il polso del mercato, come il ‘cosa cercano gli altri’ e la comunicazione aumentata tramite news e cruscotti personali.



“Molta soddisfazione anche per i contenuti estetici - conclude Sara Prontera, marketing manager del Gruppo Nicolaus - che rendono ‘HelloBook’ simile a un magazine online, dalla grafica accattivante, pensata per non affaticare chi legge, elemento trascurato da molte piattaforme b2b che privilegiano spesso solo gli aspetti tecnici e pratici”.