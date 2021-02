Msc Crociere: consegnata Virtuosa, l’ammiraglia supertecnologica

15:56

Una mossa che, “in un momento così difficile per il settore crieristico, esprime concretamente il modo in cui, come azienda famigliare, continuiamo a guardare al lungo periodo e a costruire il nostro futuro”.

Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, saluta con queste parole la consegna di Msc Virtuosa, la nuova ammiraglia della flotta di Msc che raggiunge così le 18 unità. La consegna della nave si è svolta, come da tradizione, in forma privata nel cantiere costruttore - Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia -, dove ha avuto luogo la classica cerimonia della bandiera durante la quale ha ricevuto la bandiera ufficiale e la tradizionale benedizione.



L'impegno per l'innovazione

La nave è dotata delle più avanzate tecnologie ambientali disponibili al mondo e ha ricevuto la certificazione '11 Golden Pearls' da Bureau Veritas.

“Siamo impegnati da sempre a realizzare, di volta in volta, le navi più innovative al mondo dal punto di vista ambientale, in grado di offrire la più recente tecnologia disponibile” ha proseguito l’executive chairman, sottolineando che “ogni nuova nave spinge in avanti i confini dell’innovazione e arricchisce la nostra offerta introducendo esperienze nuove e uniche per i nostri ospiti. Msc Virtuosa, per esempio, presenta il primo barman umanoide al mondo su una nave da crociera, protagonista di un'esperienza futuristica e coinvolgente grazie a tecnologie all'avanguardia”.



Rafforzata anche l’offerta culinaria, con due nuovi format di ristorante che valorizzano le cucine internazionali più note. E poi ancora, ricorda Vago, “grandi spettacoli teatrali, un’offerta pluripremiata per le famiglie, una tecnologia per gli ospiti leader di settore e l’iconica promenade, che rappresenta il cuore della nave, sovrastata da uno spettacolare soffitto a Led lungo 91,8 metri”.



In servizio da aprile

Msc Virtuosa entrerà in servizio per la stagione estiva a partire dal 16 aprile 2021 con quattro crociere nel Mediterraneo di 3, 4 e 10 notti in partenza da Genova – homeport della compagnia a livello mondiale –, per poi trasferirsi a Kiel (Germania), dove inizierà i suoi itinerari in Nord Europa.



Il 2021 vedrà anche l’arrivo di Msc Seashore - altra nave di ultima generazione – che ad agosto porterà la flotta della compagnia a 19 unità, cui se ne aggiungeranno altre quattro entro il 2025. Msc Seashore è la nave più grande mai costruita in Italia, realizzata a Monfalcone da Fincantieri.