Msc Cruises: Piccirillo è il nuovo chief financial officer

16:36

È Alfonso Piccirillo (nella foto) il nuovo chief financial officer di Msc Cruises. Il manager, 43 anni, è entrato in Msc Cruises nel 2004 e, negli ultimi cinque anni, ha ricoperto il ruolo di responsabile pianificazione e controllo finanziario.

“Alfonso – commenta Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di Msc Cruises - è l’esempio di come un giovane professionista che condivide i valori della nostra azienda e mostra la necessaria dedizione per Msc Cruises possa aspirare ad una carriera lunga e di successo che giunga fino al vertice”.



In precedenza Piccirillo ha svolto, sempre in Msc Cruises, le funzioni di Business analyst e Group controller, guidando con successo le attività di pianificazione e controllo finanziario.



Nel suo nuovo ruolo Alfonso Piccirillo sostituisce Jean-Philippe Neau che, come spiega Vago, ha ricoperto l’incarico di cfo negli ultimi tre anni, “contribuendo a sostenere e a guidare una fase di significativa crescita delle nostre attività, che ha visto Msc Cruises diventare il terzo marchio crocieristico a livello mondiale”. Neau entrerà nella holding Msc Group per dedicarsi alle attività di project finance.