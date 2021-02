World Explorer più vicino alle agenzie: in arrivo otto nuovi promotori

15:29

Il Gruppo World Explorer prosegue sulla via dell’impegno nel sostenere il lavoro degli agenti e potenzia il team di promotori commerciali presenti sul territorio italiano.

“Il 2020 ci ha permesso di pensare a ciò che siamo e di immaginare quello che vorremmo essere come organizzazione e, perché no, anche come professionisti. Abbiamo compreso a fondo che il rapporto tra adv e t.o. deve poggiare su un confronto costante, limpido e necessario. Proprio da questo confronto sono nate tutte le iniziative a supporto delle agenzie che abbiamo lanciato nel corso dell’anno - afferma Alessandro Simonetti (nella foto), general manager World Explorer -. L’inizio del nuovo anno prosegue nel clima d’attesa e d’incertezza che abbiamo imparato a conoscere da marzo 2020, ma la volontà di World Explorer di investire nel trade e nelle agenzie di viaggi è sempre più forte”.



Dopo i webinar, il lancio del portale Travel Agent Club, l’eliminazione della quota d’iscrizione e l’inserimento dell’assicurazione tra le voci commissionabili, il progetto World Explorer Travel Consultant, voluto a supporto delle agenzie indipendenti, ed il nuovo brand Italian Explorer, World Explorer si affida ora a TrustForce, azienda specializzata nel fornire promotori commerciali qualificati, per l’individuazione di nuovi sales che andranno a coprire le aree di Lombardia Ovest, Lombardia Est, Triveneto, Toscana e Lazio, che si aggiungono alle aree già presidiate di Piemonte, Sicilia e Puglia, così da assicurare un supporto personalizzato alle adv.



“La ripartenza è alle porte anche per il segmento lungo raggio e siamo lieti di poter partecipare a questa sfida affiancando e supportando un brand storico come World Explorer – afferma Gian Paolo Vairo, founder e ceo di TrustForce -. Saremo sul mercato con 8 sales consultant che copriranno le principali regioni italiane e che dovranno riportare ‘prodotto’ e ‘destinazione’ al centro del dialogo con le agenzie. Sappiamo che ci sono molti agenti desiderosi di tornare a parlare di viaggi e noi intendiamo incontrarli tutti, consapevoli che presto ci lasceremo definitivamente questo periodo alle spalle. È solo questione di tempo”.