Napoleon assicura il Mare Italia: partnership con I4T

15:54

Ripartirà in sicurezza il Mare Italia di Napoleon Tour Operator. L’operatore ha infatti siglato un accordo con I4T, nell’ambito di una collaborazione già collaudata, per fornire al cliente novità volte a tranquillizzarlo, garantendogli la massima assistenza prima e durante il viaggio, anche in caso di eventi legati alla pandemia.

“Le polizze I4T - specifica Marco Rosselli, responsabile commerciale Napoleon Tour Operator (nella foto) - sono già inserite nella programmazione 2021 contenuta nei cataloghi Isola d’Elba, Mare di Toscana, Sardegna e Corsica sfogliabili online, in procinto di essere consegnati in versione cartacea non appena le condizioni esterne lo renderanno possibile”.



La polizza medico, bagaglio e annullamento, valida su tutta la programmazione del tour operator, garantisce assistenza sanitaria e spese mediche anche in caso di eventi pandemici e rimborso delle penali di annullamento per rinuncia al viaggio a causa di obbligo di quarantena prima della partenza.



Novità per l'advance booking

Per incentivare le prenotazioni per l’estate il t.o. ha deciso che su tutte le prenotazioni ricevute fino al 31 marzo offrirà in omaggio la copertura dei maggiori costi in caso di obbligo di quarantena in corso di viaggio, che potrebbe comportare il prolungamento forzato del soggiorno e la necessità di riacquistare l’eventuale titolo di ritorno.