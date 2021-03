08:02

C’è chi li dà per spacciati e chi invece, con gli opportuni adattamenti, prevede un futuro roseo: i tour di gruppo stanno superando la prova del Covid-19 e anche per l’estate 2021 saranno sugli scaffali delle agenzie di viaggi.

Lo raccontano gli specialisti del segmento su TTG Magazine, in un servizio nel quale emerge come il classico tour con più persone sia stato ripensato e ridisegnato per rispondere alle esigenze dei viaggiatori post pandemia.



Ridimensionati nel numero massimo di partecipanti, focalizzati soprattutto sull’Italia e con un’attenzione estrema alle regole di sicurezza: i pacchetti ai quali stanno lavorando i tour operator in queste settimane spaziano dalle proposte più classiche, come i tour nelle città d’arte, a soluzioni innovative, dove l’outodoor gioca un ruolo di primo piano.



