Costa Crociere riparte da Sanremo con una nuova campagna

21:00

Costa Crociere lancia dal Festival di Sanremo la campagna di comunicazione ‘Il più bel viaggio sulla terra è sul mare’, che esprime il sogno e il desiderio di ripartenza del turismo.



Lo spot tv, realizzato per la presenza in comunicazione della compagnia italiana durante il Festival, racconta tramite un percorso visivo e sensoriale il sogno di un’Italia che tornerà a viaggiare. Nelle immagini, girate in gran parte a bordo di Costa Smeralda, paesaggi, sapori, cultura, colori, luoghi e tradizioni diverse si svelano attraverso la metafora del mare.

Costa Crociere porterà la magia del mare anche a terra, con un nuovo programma di itinerari che partirà dalla scoperta delle bellezze dell’Italia proprio a bordo di Costa Smeralda: mini-crociere di 3 e 4 giorni, o un’intera crociera di sette giorni, che visiteranno Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. A seguire è previsto anche il ritorno degli itinerari internazionali, sui quali la compagnia sta lavorando con le autorità dei Paesi interessati.



Francesco Muglia, vice president global marketing di Costa Crociere spiega: “Costa Crociere torna in comunicazione scegliendo l’evento mediatico più importante nel nostro paese: il Festival di Sanremo. Quale azienda leader del turismo vogliamo lanciare un messaggio forte di ripartenza. Lo facciamo attraverso un investimento nello show televisivo più seguito dell’anno, con l’obiettivo di dare un impulso significativo alla ripresa dell’intero ecosistema turistico. Oltre allo spot, Costa, con la sua ammiraglia Costa Smeralda, sarà presente al Festival anche grazie a una partnership davvero speciale con Tim, che potrete scoprire durante il Festival”.



La nuova campagna di comunicazione di Costa Crociere, ideata dall’agenzia creativa Leo Burnett, è on air dal 2 al 6 marzo sulle reti Rai nelle serate del Festival, e sui canali digital e social.

E proprio una crociera Costa - un viaggio in crociera di 365 giorni intorno al mondo, in suite, per quattro persone, da realizzarsi in 10 anni - sarà il superpremio finale del concorso dello spot quiz di Tim al Festival di Sanremo. La proclamazione del vincitore avverrà in diretta nella serata finale, poco prima di quella del trionfatore del Festival.