Liguria, la promozione riparte dal Festival di Sanremo 2021 con uno spot

È con uno spot in onda durante le serate del Festival di Sanremo 2021 che la Liguria lancia la sua nuova promozione turistica e territoriale.

Diretto da Fausto Brizzi, si legge su HotelMag, lo spot è ambientato nella chiesa di San Luca, nel centro storico di Genova, “molto diverso da quelli a cui siamo abituati – spiega Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria -, e sarà il primo di una serie di storie che ci accompagneranno in una grande campagna promozionale che durerà sino alla stagione estiva, che ci auguriamo possa essere di ripresa e rilancio”.



Gli obiettivi

Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è l’idea di puntare sul turismo di prossimità, quello delle regioni confinanti, per raggiungere capillarmente tutte le persone tramite quello che guardano sui teleschermi. Gli spot sono dei minifilm di trenta secondi, in cui ci sono coppie che discutono su dove andare in vacanza, con, all’interno, ambientazioni con riferimenti cinematografici.



“Un divertente spot che invita a visitare la Liguria, territorio in grado di offrire ogni tipo di svago – aggiunge l’assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino -. La Liguria è la regione per chi ama il mare, la campagna e la montagna, ed è in grado di invogliare i visitatori che amano la cultura e la natura, senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche”.



Il messaggio, come rimarca Roberto Moreno, commissario straordinario di Agenzia in Liguria, è “fiducia nel futuro e conferma dei valori che rendono unica questa nostra terra. E il Festival di Sanremo sarà, come sempre, un volano per portare questo messaggio a tutti”.