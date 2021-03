08:35

A un anno dallo scoppio della pandemia, i player del comparto turistico possono tracciare un quadro abbastanza chiaro di andamento, rischi e criticità passati e presenti, ma possono anche cominciare a parlare di futuro.

Mai più come prima

Perché ormai tutto è diverso e non si tornerà indietro. Un cambiamento profondo, una svolta epocale alla quale gli attori della filiera, dai tour operator ai rappresentanti dei vettori aerei, si stanno adattando, cercando di affrontare le criticità ma anche di cogliere le nuove opportunità.



Lo scenario delle ultime settimane, ancora critico e segnato dall’incertezza, non piega le speranze di riuscire a ripartire gradualmente, tornando a macinare numeri. Di fondamentale importanza saranno la garanzia di regole certe da parte del Governo e lo sviluppo di meccanismi che possano favorire gli spostamenti.



