di Isabella Cattoni

08:32

La novità c’è e rappresenta la volontà di Boscolo di assecondare le mutate esigenze della clientela, rimodellando il prodotto per renderlo appetibile anche in questa fase.

Il nuovo catalogo

L’occasione per parlare della nuova offerta è quella della presentazione del catalogo, in distribuzione da fine marzo. “Europa e Mondo è un vademecum di 278 pagine per le agenzie, che contiene tutta l’offerta relativa ai viaggi guidati. In Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo”. Salvatore Sicuso (nella foto), direttore vendite del t.o., fa focus sul nuovo prodotto, la vacanza slow, che va ad affiancarsi al prodotto classico, anch’esso potenziato nei contenuti e nelle formule. “Si tratta di una nuova tipologia di viaggio guidato, rimodulata sulle esigenze maturate nel corso dell’ultimo anno”.



Il modello della vacanza slow

Il modello ispiratore “non è quello della classica vacanza guidata – aggiunge il direttore prodotto, Domenico Cocozza -, ma di un’esperienza da vivere con una maggiore libertà, che può abbinare ad esempio la vacanza mare alle visite oppure il soggiorno in montagna ad esperienze culturali o legate al benessere. Una vacanza tendenzialmente più lunga e con pochi cambi di hotel. Una vacanza rilassante e libera, che in genere si svolge appoggiandosi ad un’unica struttura particolarmente vantaggiosa quanto a ubicazione e caratteristiche”.

La selezione spazia da località montane come Cortina o Bormio, a location balneari di fascino, come ad esempio Otranto.



Gli spostamenti

“La meta si raggiunge in aereo o in pullman con accompagnatore. E per arrivare al luogo di partenza, è possibile usufruire dell’home pick up previsto in tutta Italia, con un’auto che a un costo minimo – dai 30 ai 50 euro circa – passa a prendere il cliente direttamente sotto casa per condurlo su auto privata al luogo di incontro. Unica condizione: che la residenza del cliente si trovi a non più di 80 chilometri dal punto di ritrovo convenuto”.



Ripresa per gradi

La formula slow, con la personalizzazione delle attività da effettuare in loco, dovrebbe favorire quella ripresa che Sicuso ritiene “sarà morbida nel 2021 e più decisa nel 2022. Per la prossima estate, punteremo molto sull’Italia, ma abbiamo in serbo anche alcuni viaggi in Europa e nel resto del mondo, ad esempio in Spagna, in Slovenia, in Portogallo, in Scandinavia, a Malta o a Cipro ma anche in Turchia o in Giordania”.



La sicurezza

Questa apertura progressiva è favorita da un protocollo di sicurezza ampiamente testato da Boscolo, che prevede viaggi in pullman assolutamente sicuri, con mezzi che trasporteranno circa la metà dei passeggeri rispetto alla capienza totale, gruppi più piccoli e visite effettuate per poche persone. “E per la prima volta – chiude Cocozza – abbiamo inserito nella quota l’assicurazione base ‘full cover’ che comprende anche assistenza sanitaria per eventi pandemici e malattie pregresse”.