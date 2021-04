Idee per Viaggiare potenzia la rete commerciale: Massimo Crida alla guida del Triveneto

11:06

Massimo Crida (nella foto), professionista nel settore da oltre vent'anni, entra nella squadra commerciale di Idee per Viaggiare in qualità di responsabile commerciale per l’area del Triveneto.

L’ingresso di Crida ha come obiettivo quello di aumentare il presidio su un territorio importante come quello del Nord Italia, nonché garantire una presenza in Triveneto.

Danilo Curzi, ceo del t.o., commenta il nuovo ingresso: “Coerenti con la volontà di continuare a guardare avanti e di presidiare sempre di più il mercato, nonostante il periodo complesso che sta richiedendo a tutti sacrifici sostanziali, siamo felici di dare il benvenuto in azienda a Massimo Crida, una figura di grande esperienza che insieme al resto della forza vendite, ci consentirà di dare ulteriore sostanza ai nostri progetti di sviluppo”.



Fabio Savelloni, direttore generale di Idee per Viaggiare, aggiunge: “Di Massimo Crida, oltre al solido curriculum, ci ha colpito la disponibilità, la spigliatezza, la calma nella relazione e, naturalmente, l’amore per questo lavoro. Abbiamo trovato in lui il profilo giusto sia professionale che umano e siamo certi che l’area del Triveneto avrà un ottimo padrone di casa, in grado di rappresentare al meglio i nostri valori nei confronti degli agenti di viaggi”.