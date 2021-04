Bmt 2021 svela il suo nuovo look con l’ampliamento nelle aree esterne

09:43

Il nuovo volto di Bmt 2021, con la sua ampia versione Open Air, trova la sua definizione. La Progecta di Angioletto de Negri ha infatti svelato il rendering dell’appuntamento previsto a Napoli dal 28 al 30 maggio prossimi, che comprende un’ampia area esterna per assecondare l’esigenza di sicurezza che è alla base della ripartenza degli eventi fieristici.

Agli spazi interni che saranno occupati al 50% delle capacità per aumentare il distanziamento, si affiancheranno quest’anno gli spazi esterni del parco della Mostra d’Oltremare di Napoli.



“Abbiamo studiato un severo protocollo per il distanziamento in fiera con tunnel di controllo e personale sanitario sempre disponibile - spiega de Negri –. Dopo tanti sacrifici affrontati fin qui, il mondo del turismo guarda a Bmt 2021 come l’assetato che guarda all’oasi nel deserto: sarà il momento giusto per premere sul tasto on e far ripartire il motore. I primi segnali sono già evidenti”.



La speranza degli organizzatori è quella di arrivare al fatidico taglio del nastro del 28 maggio senza ulteriori problemi, contando sui risultati della campagna vaccinale annunciata dal Governo e sull’efficacia delle misure in atto in queste ultime settimane di lockdown.



“Non a caso siamo stati subito decisi a scegliere un weekend a cavallo fra fine maggio e l’inizio di giugno – spiega ancora De Negri -, in modo che i colleghi possano cogliere l’attimo per offrire subito in fiera i prodotti allestiti ad hoc per la nuova domanda che accorrerà a Napoli che sarà, in ogni caso, il nuovo mercato con cui ci dovremo confrontare nel futuro”.