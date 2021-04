Metemozioni: Oman e Giordania le new entry

11:00

È online il nuovo sito di Metemozioni, che ha utilizzato il lungo periodo di inattività forzata per studiare nuove proposte e ampliare così la programmazione. Due le new entry, Oman e Giordania, su cui l’operatore sta creando pacchetti particolari.

Senza dimenticare le destinazioni di punta che, come spiega Anna Rita Peroni, cotitolare del t.o. insieme ad Alessia Casinelli (con lei nella foto) "sono sempre Cina e India, cui dedichiamo itinerari esclusivi e approfonditi. Abbiamo poi messo in evidenza Nepal e Sri Lanka, non presenti nel nostro sito precedente, ma sulle quali abbiamo sempre lavorato con soddisfazione”.



Sul sito non appaiono al momento i prezzi, che saranno inseriti successivamente, quando - come spiega Peroni - “potranno essere più veritieri: a oggi non abbiamo ancora tariffe aeree e riteniamo inoltre opportuno pubblicare quote con un cambio dollaro aggiornato al momento in cui si potrà partire”.