Dal cinema alla realtà, in Liguria con Volver nei luoghi del film Disney-Pixar ‘Luca’

10:29

Da Portofino alle Cinque Terre per far rivivere ai più piccoli la magia dei luoghi del nuovo film "Luca" della Disney-Pixar. È dedicata alle famiglie la nuova proposta lanciata da Volver Tour Liguria insieme ai travel blogger di Viaggiapiccoli e In viaggio con Monica.

Pubblicità

Seguendo le tracce dell'ultimo lungometraggio della Pixar, i partecipanti potranno visitare i borghi del golfo del Tigullio: Portofino, San Fruttuoso, Rapallo e Santa Margherita e le Cinque Terre. Non mancheranno momenti di svago e di gioco per i bambini nella Baia del Silenzio di Sestri Levante e il tempo per gustare le specialità liguri dal pesto alla focaccia.



"Il tour - ha spiegato Giada Marabotto, titolare di Volver Tour Liguria - nasce con il desiderio di uscire dal virtuale, dopo un lungo inverno trascorso in casa in cui anche i bambini sono stati costretti a incontrare gli amici attraverso lo schermo di un pc". Per garantire la sicurezza il tour sarà limitato a un numero ristretto di partecipanti che alloggeranno a Sestri Levante. A.D.A.