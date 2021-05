Portofino e la ‘dolce vita in Piazzetta’: riapre oggi Splendido Mare a Belmond Hotel

09:16

Riapre oggi, dopo un intenso restyling, Splendido Mare, a Belmond Hotel, Portofino. Le 14 camere della struttura sono state completamente rinnovate dallo studio di design Festen Architecture.

Tutti i dettagli dell’interior design e dell’esperienza in struttura sono stati pensati per enfatizzare il retaggio nautico del porticciolo, la bellezza della costa ligure e la “dolce vita in Piazzetta”, con dettagli ispirati alla tradizione marinara infusi di glamour anni ‘50 e richiami al design di metà Novecento.



I colori delle camere si ispirano alle tradizionali casette liguri. Materiali e tessuti portano le firme di Loro Piana e Rubelli.



La collezione d’arte include oltre 100 opere attentamente selezionate da ARTIQ, con pezzi commissionati per l’occasione all’artista italiano Gabriele Cappelli. Mentre gli abiti del personale sono stati creati dal designer emergente Arthur Arbesser.



C'è poi il nuovo ristorante, DaV Mare che, in partnership con il Gruppo Da Vittorio, ambisce a diventare il cuore pulsante della Piazzetta.



“Il nostro team ha lavorato instancabilmente per creare un nuovo standard di naturale eleganza e adesso la vera magia di Belmond può cominciare – commenta in una nota Roeland Vos, ceo e presidente di Belmond -. Insieme ai nostri ospiti, possiamo celebrare il ritorno della Dolce Vita vicino al mare, indulgendo, con amici e famiglia, nel piacere dell’aria aperta, dell’acqua, di lenti pomeriggi in spiaggia e gioiose serate nella terrazza del nuovo ristorante, DaV Mare”.



Le esperienze

Per celebrare il restyling, il gruppo Belmond ha messo a punto una serie di esperienze autentiche e fortemente radicate nel territorio per permettere ai propri ospiti di sperimentare l’unicità della “dolce vita in Piazzetta”.



Partendo dal porticciolo, gli ospiti potranno salpare a bordo di un gozzo per una lenta e rilassante crociera, che condurrà fino alla Baia di San Fruttuoso, dove sarà possibile nuotare e immergersi per ammirare la statua sommersa del Cristo degli Abissi, o tuffarsi nelle acque cristalline di Punta Chiappa.



Per pranzo gli ospiti potranno optare per un picnic preparato dal DaV Mare, o per una sosta in cui assaporare pesce fresco direttamente dai pescatori locali.



Dal 6 al 9 maggio, tornano poi le ‘Regate di Primavera – Splendido Mare Cup’, in partnership con Yacht Club Italiano, l’International Maxi Association e 4 cantieri tra i più prestigiosi del mondo.



Escursioni

Diverse escursioni porteranno gli ospiti della struttura alla Passeggiata dei Baci, suggestivo percorso di 12 km, che da San Rocco, passa per Camogli, per arrivare a San Fruttuoso.



Gli ospiti potranno anche effetturare escursioni di mezza giornata al Monte di Portofino dove, accompagnati da una guida esperta di botanica, potranno scoprire le proprietà benefiche per salute delle erbe del monte.