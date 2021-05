di Isabella Cattoni

08:04

Voglia di vacanza sempre più forte e ricerca di soluzioni ‘semplici’ e scaccia pensieri: il Gruppo Nicolaus vede la luce in fondo al tunnel e comincia a registrare segnali positivi.

“Ultimamente la ripartenza è favorita da alcuni fattori – conferma Gaetano Stea, direttore prodotto & operations (nella foto) - compresi la riapertura delle agenzie e il chiarimento sui regolamenti che consentiranno di viaggiare anche in presenza di regioni dal colore diverso”. Permangono tuttavia alcune incertezze e “Non siamo ancora di fronte ad una vera ripresa”.

Pubblicità

Le richieste

Le richieste sono varie: “C’è molta curiosità e soprattutto voglia di normalità e di evasione”. In crescita l’attenzione ai prodotti Nicolaus Club 4 e 5 stelle. Quello che emerge è la richiesta di libertà in ordine alla durata del soggiorno, con una buona percentuale di domande per soggiorni di 10 - 11 notti e flessibilità negli ingressi. Ancora indietro le richieste e le conferme di pacchetti con trasporto.

Le richieste di informazioni si concentrano sul mare Italia, senza una preferenza specifica. “Tante domande sulla Toscana ma aumentano anche quelle sulla Puglia. Un po’ più indietro ad oggi, anche per il tema del trasporto, la Sardegna e la Sicilia, dove molto si è puntato con l'apertura del Valtur Brucoli in una destinazione dove erano già presenti tre Nicolaus Club storici. Necessario però un passaggio sulla Calabria, dove quest'anno è stato fatto un importante investimento con l'inserimento del Nicolaus Club Prime La Conchiglia di Capo Vaticano. Storicamente la Calabria parte un po’ più in ritardo e ha una stagione più corta, ma tenteremo di estenderla soprattutto verso la fine di settembre, considerando che giugno sarà un mese davvero difficile in termini di occupazioni e quindi di fatturato”.



Sì al Bonus Vacanze

Il gruppo riconferma poi “l’adesione al Bonus Vacanze. Intendiamo, come già fatto lo scorso anno, non perdere alcuna opportunità utile anche per la filiera, anche se il Bonus non è stato costruito almeno inizialmente per essa”.

Intanto, si attende “il ritorno del medio e del lungo raggio. Il medio raggio sarà il primo a ripartire, probabilmente da luglio con l'entrata in vigore del Digital Pass. Sicuramente Grecia e Spagna guideranno la ripresa. Si attende anche la riapertura di alcune destinazioni dove specialmente con il marchio Valtur avevamo compiuto investimenti importanti: l'isola di Djerba, Bodrum e il Mar Rosso con Marsa Alam e Sharm El Sheikh. L’obiettivo se possibile è di rilanciare il nostro prodotto per la seconda parte dell'estate 2021. In alternativa, punteremo a un buon autunno-inverno 2021. Per il lungo raggio si dovrà probabilmente attendere l’autunno inoltrato”.



Insieme alle agenzie

Prosegue infine l'attività di formazione e informazione delle agenzie. “Il lancio della piattaforma b2b Hellobook, il contatto giornaliero con le agenzie anche grazie alle nuove piattaforme di Crm e digital marketing, il rapporto con le principali sedi dei network, il rafforzamento degli staff interni all'azienda partendo dal booking sono importanti segnali di presenza e serietà per tutta la filiera”.