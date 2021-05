Norwegian Cruise Line, altre 8 navi in servizio da ottobre

08:47

Norwegian Cruise Line si appresta a rimettere in servizio altre 8 navi. La compagnia di navigazione, che questa settimana ha annunciato la ripresa degli itinerari verso l’Alaska, riprenderà le operazioni con Norwegian Breakaway, Encore, Escape, Pearl, Jewel, Sun, Spirit e Norwegian's Pride of America.

Nel dettaglio, Norwegian Joy navigherà da Miami a partire dal 19 ottobre, con viaggi nei Caraibi da cinque a 11 giorni. Norwegian Breakaway navigherà con itinerari di sette giorni alle Bermuda da New York a partire dal 24 ottobre, mentre Pride of America offrirà viaggi di sette giorni alle Hawaii in partenza da Honolulu dal 6 novembre.



Norwegian Bliss navigherà da Los Angeles per viaggi di sette giorni sulla Riviera messicana a partire dal 7 novembre; Norwegian Encore offrirà itinerari di sette notti da Miami ai Caraibi a partire dal 14 novembre; mentre, a partire dal 20 novembre, la Norwegian Escape navigherà per la prima volta da Orlando (Port Canaveral), in Florida, offrendo itinerari di sette giorni ai Caraibi.



Norwegian Pearl salperà da Miami offrendo crociere sul Canale di Panama, Bahamas e Caraibi a partire dal 23 dicembre. E, a partire dal 20 gennaio 2022, la Norwegian Jewel sarà la prima nave della flotta ad offrire crociere di andata e ritorno sul Canale di Panama da Panama City (Colón e Fuerte Amador).



Norwegian Sun salperà per la prima volta in Asia a partire dal 28 gennaio 2022, offrendo un itinerario giapponese di cinque giorni da Hong Kong, prima di salpare per una serie di crociere di 11 giorni da Hong Kong, Singapore e Bangkok. Infine, Norwegian Spirit effettuerà crociere di 12 giorni in Australia e Nuova Zelanda da Sydney e Auckland, in Nuova Zelanda, a partire dal 9 febbraio 2022.



Sono invece cancellati tutti i viaggi su Pride of America fino al 30 ottobre 2021; Norwegian Escape fino al 2 novembre 2021; Norwegian Jewel fino al 9 gennaio 2022; Norwegian Pearl fino al 7 dicembre 2021; Norwegian Spirit fino al 28 gennaio 2022; Norwegian Sun fino al 18 gennaio 2022; e l'itinerario del 24 ottobre 2021 a bordo della Norwegian Bliss.