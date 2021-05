Kuda rinnova l’attenzione alla salute dei clienti: partnership con Ambimed

08:00

Kuda Tour Operator riparte con una specifica attenzione alla sicurezza e alla salute dei suoi clienti. Nell’ambito della campagna ‘io viaggio sicuro’, l’azienda ha stretto una partnership con Ambimed, azienda specializzata in servizi sanitari dedicati alla medicina dei viaggi e alla medicina Internazionale del lavoro.

Giancarlo Brunamonti (nella foto), direttore commerciale del t.o., spiega: "La partnership con Ambimed rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso i nostri clienti per garantire loro una partenza in totale sicurezza. I nostri viaggiatori avranno accesso ad un network di travel clinics e punti prelievo affiliati per effettuare esami Covid con refertazione disponibile in sole 48 ore. Presto sarà disponibile anche un network internazionale di punti prelievo e prenotare i tamponi per rientrare in Italia".



Ambimed vanta una rete capillare distribuita sull’intero territorio nazionale “supportata da un expertise di elevata competenza e medici specialisti. L'offerta di servizi include anche consulenze pre-viaggio e check-up al rientro”.

Kuda è così in grado di “garantire ai propri clienti accesso prioritario ai servizi a condizioni agevolate nonché informazioni sanitarie costantemente aggiornate sulle normative previste nelle destinazioni di viaggio”.