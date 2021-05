08:04

Italia sempre in pole position e Grecia bene avviata grazie anche a una politica di comunicazione che, con le isole covid free, ha saputo far breccia nei piani futuri dei viaggiatori. Spagna ancora lenta, ma in ripresa. In casa di Veratour si sta riprendendo a macinare numeri e anche il direttore commerciale, Massimo Broccoli (nella foto), è cautamente ottimista.

Meglio le Canarie

“Attualmente le prenotazioni in Spagna per la prossima estate registrano una domanda ancora abbastanza lenta soprattutto se confrontate con quelle di Grecia e soprattutto Italia. Decisamente meglio le Canarie, che hanno fatto da apripista con i pacchetti covid tested che abbiamo lanciato ad inizio aprile, mentre le Baleari presentano una domanda meno interessante. Alla data odierna stiamo registrando una crescita delle vendite del 50% rispetto all’anno precedente ma è evidente che parliamo di comparazioni effettuate su anni assolutamente anomali”.



La campagna di comunicazione

Analizzando le diverse mete mediterranee, “L’unica vera comparazione che possiamo fare è relativamente alla competizione tra Spagna e Grecia, al momento decisamente favorevole alla seconda che sta registrando volumi di vendita sensibilmente superiori. L’unica vera grande differenziazione a cui abbiamo assistito è data dalla differente campagna di comunicazione. La Grecia ha fin da subito comunicato la volontà di proporre un prodotto Covid free dando il via a una massiccia campagna di vaccinazione del personale turistico in loco e fin qui questo tipo di comunicazione sembra aver dato loro ragione”.



Villaggi Made in Italy

Veratour è ormai pienamente operativo e i villaggi sono pronti ad accogliere gli ospiti. “Per quanto ci riguarda la domanda è sempre orientata esclusivamente al nostro format di prodotto, ossia villaggi Made in Italy nel mondo. Da quanto abbiamo potuto ‘misurare’, il proporre un prodotto rivolto ad una clientela esclusivamente italiana ha acquisito ancora maggiore gradimento da parte dei nostri clienti”.



Insieme alle agenzie

Intanto, la programmazione dei Veraclub e Veraresort è stata ampliata per sostenere le vendite in agenzia con nuovo prodotto. “Abbiamo lanciato alcune campagne commerciali rivolte alle agenzie Verastore che mirano a rafforzare ulteriormente la forte sinergia commerciale esistente tra loro e Veratour. Infine abbiamo come sempre affiancato i principali network nazionali, supportandoli nelle attività di incentivazione per le loro agenzie”. I.C.