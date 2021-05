di Isabella Cattoni

08:04

La curva di prenotazione si è allungata, ma l’andamento, complici anche le positive notizie che giungono sul fronte dei vaccini e delle riaperture, è positivo.

E in casa Veratour ci si prepara ad affrontare un’estate che potrebbe riservare buone sorprese. “La situazione sanitaria in Italia e le parallele forti limitazioni agli spostamenti hanno di fatto allungato, e di molto, la normale curva di prenotazione. Per un operatore come Veratour è anomalo assistere a questa curva di prenotazione ma nonostante ciò , se consideriamo le prenotazioni effettuate alla data odierna rispetto alla stessa data dello scorso anno, possiamo ritenerci soddisfatti. Stiamo infatti registrando una crescita sulle vendite individuali di circa il 100%” commenta il direttore commerciale, Massimo Broccoli (nella foto).

Pubblicità

Effetto Voucher

Anche i voucher cominciano finalmente a trasformarsi in prenotazioni. “La percentuale di riscatto dei voucher sul totale delle nostre prenotazioni sta progressivamente aumentando, anche grazie ad una campagna promozionale che tende a valorizzare le prenotazioni dei clienti e che abbiamo lanciato a partire dai primi di aprile: oggi la conversione di voucher rappresenta circa il 15% delle nostre prenotazioni”.



L'allungo su settembre

La richiesta cresce e in questo momento “è fortemente concentrata sui periodi di alta stagione e quindi prevalentemente nel periodo da metà giugno a metà settembre . Le buone notizie riguardano la quota media, che si mantiene a livelli molto soddisfacenti e la domanda, che sta progressivamente crescendo sul periodo di settembre e che ci fa sperare in un prolungamento della stagione estiva. La richiesta è inevitabilmente fortemente concentrata sulla destinazione Italia, grazie anche all’importante ampliamento della gamma delle nostre proposte. Le altre destinazioni più richieste sono la Grecia e la Spagna, quest’ultima aiutata anche dalle operazioni sulle isole Canarie, che stanno ottenendo un buon successo di vendita”.



Lungo raggio fondamentale

Si torna poi a puntare anche sul lungo raggio. “Il nostro principale obiettivo è ovviamente ritornare alla normalità, ma per poterlo fare dobbiamo poter contare su una gamma di offerta molto più ampia rispetto a quella attuale e mi riferisco in particolare all’area del lungo raggio. Stiamo osservando che le cose incominciano a muoversi e quindi siamo fiduciosi che già a partire dal prossimo autunno si potrà cominciare a riprendere la strada da dove l’abbiamo interrotta”.



Le novità di prodotto

Intanto, la stagione decolla con diverse new entry, concentrate in Italia: “Da questa estate in Puglia abbiamo il Veraclub Isola di Pazze a Torre San Giovanni; in Sardegna il Veraclub Moresco a Santa Teresa di Gallura che affianca i quattro collaudati Veraclub già presenti; in Calabria il Veraclub Borgo di Riaci a Baia di Riaci; in Sicilia il Veraresort Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa a Campofelice di Roccella. In totale, con i villaggi Veraclub già presenti, arriviamo a 10 strutture sul territorio italiano”.