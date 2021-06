Idee per Viaggiare riparte da Dubai insieme agli agenti

11:49

Idee per Viaggiare ricomincia da Dubai. In un mese il t.o. organizzerà una serie di viaggi per formare staff e agenti sulle opportunità di Expo 2020 Dubai e presentare i pacchetti esclusivi ideati per scoprire la città. Le partenze sono previste fino al 16 giugno da tre aeroporti italiani per un totale di 70 professionisti coinvolti.

Agenti di viaggi e staff di Idee per Viaggiare trascorreranno cinque giorni a Dubai per toccare con mano l’offerta della destinazione e, in particolare, formarsi sulle opportunità e i servizi legati all’Expo che si terrà quest’anno, a partire dal 1 ottobre. Idee per Viaggiare è rivenditore ufficiale della biglietteria di Expo 2020 Dubai e, per l’occasione, ha messo a punto pacchetti ad hoc.

Grazie al supporto di partner quali Emirates, Dtcm Italy, Arabian Adventures, Malatacca Travel & Experiences, ogni fam trip, oltre ad avere il comune denominatore della visita al sito Expo, ha un tema specifico, focalizzato sui differenti plus della destinazione: isole e spiagge, cultura, tradizione e futuro, gruppi e Mice, divertimento e relax, lusso.



“Abbiamo voluto organizzare questi fam trip – afferma Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare - per ridare al lavoro degli agenti di viaggi un’iniezione di energia e contribuire a diffondere una ritrovata fiducia nel viaggio, ripartendo da Dubai, una vera e propria seconda casa per Idee Per Viaggiare. Noi insieme agli agenti vestiamo i panni dei perfetti testimonial per dimostrare che viaggiare è di nuovo possibile, grazie ad accorgimenti, disposizioni e misure messe in campo dal governo di Dubai, che permettono a tutti di muoversi in sicurezza”.