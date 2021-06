Vassallo, Letyourboat: “Ecco perché il nostro è lusso accessibile”

di Stefania Galvan

11:21

Unire il confort dell’hotel a cinque stelle al fascino della vacanza in yacht. È l’idea che sta alla base di ‘Dormire in barca’, il prodotto che Letyourboat dedica a tutti coloro interessati a sperimentare una nuova tipologia di vacanza.

“L’obiettivo - spiega Walter Vassallo, founder e ceo di Letyourboat (nella foto) - è di dare a tutti la possibilità di vivere un’esperienza di lusso accessibile in uno dei nostri yacht ormeggiati nelle marine più belle d’Italia”. E fa l’esempio della Liguria, dove il portale propone a Varazze una notte a bordo di Zaffiro, uno yacht di 28 metri che, se ormeggiato, ha una tariffa fino a dieci volte inferiore rispetto al costo in navigazione.



Obiettivo allungare la stagionalità

“Ovviamente tutti i servizi d’alta gamma sono inclusi - precisa Vassallo - compreso il personale di bordo, obbligatorio per imbarcazioni superiori ai 20 metri, mentre uno chef è a disposizione degli ospiti nel caso in cui si voglia organizzare una cena”.



Il prodotto sta riscuotendo un notevole interesse e funziona tutto l’anno: “Anche per questo - aggiunge Vassallo - confidiamo su una stagionalità più lunga rispetto a quella del 2020”.



Crociere tailor made

E i segnali di ripartenza ci sono tutti: “Le richieste sono in forte ripresa: alle Eolie non ci sono più barche disponibili per agosto, ma stanno andando molto bene anche la Toscana e la Liguria”.



Alla modalità dell’hotel galleggiante si affianca ovviamente anche la possibilità di prenotare una crociera privata: “In questo caso - spiega Vassallo - il programma è totalmente personalizzato: il cliente organizza l’itinerario con il comandante, concorda con lui ogni dettaglio della rotta e ha anche la possibilità di imbarcarsi in un porto e farsi lasciare in un altro, in modo da poter eventualmente continuare la vacanza con altre modalità, ad esempio facendo esperienze sul territorio”.



Esperienze per ogni target

La piattaforma online, che mette in contatto chi possiede una barca e chi fornisce prodotti turistici, include infatti anche esperienze dedicate agli sportivi, agli amanti della natura, tour enogastronomici e culturali, oltre a ticketing ed eventi. “Una sorta di Airbnb del mare, che conta più di 9.000 barche iscritte nel Mediterraneo e oltre 300 esperienze in Italia”. Tra queste ultime il tour gastronomico tra i vicoli di Savona tra antiche trattorie, gli stage di yoga in Sardegna seguiti da degustazioni con sommelier, e poi ancora le escursioni a cavallo nella zona dell’Asinara e in Gallura, i percorsi fuoristrada in quad e le escursioni in aereo turistico per ammirare dall’alto la Sardegna del Sud.