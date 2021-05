Vacanze in barca: Letyourboat acquisisce Triscovery

21:00

Matrimonio nel mondo della blue economy. Letyourboat acquisisce Triscovery, puntando a porsi come punto di riferimento nel settore delle esperienze in marina e nei territori.

Letyourboat, fondata dal ceo Walter Vassallo nel 2018, mette in contatto armatori, società di charter e fornitori di esperienze turistiche con viaggiatori. Triscovery invece è nata nel 2017 e opra nel settore della vendita online di escursioni giornaliere in barca e motonave, con un’offerta che comprende anche escursioni su imbarcazioni di fascia luxury.



Dalla fusione nascerà un gruppo “incentrato sul turismo nautico con un’ampia gamma di prodotti - precisa una nota - che include soggiorni in barca all’ormeggio, crociere private ad uso esclusivo o cabine in barca condivisa ed escursioni sulle motonavi. Inoltre il ventaglio di proposte presenti sulla piattaforma web comprende anche tantissime esperienze turistiche dedicate agli sportivi, agli amanti della natura, esperienze enogastronomiche, culturali, oltre a ticketing ed eventi”.