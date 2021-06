Tui annulla tutte le partenze per l’Italia fino al 4 luglio

08:47

La forte circolazione delle varianti del virus in Gran Bretagna rischia di bloccare ancora i viaggi dei turisti inglesi e Tui si è vista costretta a estendere a luglio le cancellazioni delle vacanze estive anche per l’Italia, oltre che per Grecia, Croazia, Cipro, Malta e Spagna.

Secondo quanto riportato da TTG Media nel caso delle partenze per il nostro Paese l’operatore le ha cancellate fino al 4 luglio, così come è accaduto per tutti i viaggi alla volta di Croazia, Cipro, Grecia, Malta, Spagna e, sul lungo raggio, Aruba e Giamaica.



Annullate fino all’11 luglio, invece, le partenze per Bulgaria, Turchia, ma anche Capo Verde, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Egitto, Messico, Marocco e Tunisia.



La nota Tui spiega come tutti i clienti saranno contattati per essere informati sulle opzioni possibili, che includono lo spostamento della loro vacanza in una data successiva o il cambio di luogo; in alternativa potranno ricevere un incentivo alla prenotazione o un rimborso.