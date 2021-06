Gruppo Carnival: prenotazioni in aumento del 45%

09:16

Il Gruppo Carnival ha registrato un forte aumento dei volumi di prenotazione per le prossime crociere.

I dirigenti della compagnia hanno riferito che le prenotazioni delle crociere nel secondo trimestre dell’anno sono aumentate del 45% rispetto al primo trimestre del 2021. Come riportato da Travelpulse inoltre, al 31 maggio le prenotazioni anticipate per le crociere del 2022 stanno superando i numeri registrati durante un 2019.

Il cfo David Bernstein ha affermato che, oltre agli ottimi volumi di prenotazioni per il 2022, il picco nel secondo trimestre di quest’anno potrebbe essere attribuito alle prenotazioni seguite alla ripartenza delle crociere dei brand del Gruppo Carnival. "Questa è una chiara dimostrazione che esiste una domanda latente e un potenziale enorme di ripresa".

Otto dei nove marchi di Carnival hanno riavviato o annunciato piani per riprendere le operazioni entro la fine dell'anno fiscale, il 30 novembre. Entro tale data, 42 navi, che rappresentano il 55 per cento della capacità complessiva dell'azienda, saranno tornate in servizio.



Il ceo Arnold Donald ha aggiunto che la recente ondata di prenotazioni è arrivata con iniziative promozionali e di marketing minime da parte dell'azienda. “Nonostante la nostra spesa minima nella promozione, stiamo registrando un'accelerazione nelle prenotazioni. Questa forte richiesta ci fa sperare nel futuro".