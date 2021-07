Kibo Tours e il lungo raggio: vendite aperte per il Capodanno alle Maldive

12:02

Capodanno alle Maldive con Kibo Tours. Nell’anno in cui il lungo raggio sembra essere il grande assente del turismo italiano, il tour operator annuncia i collegamenti in vista dei festeggiamenti per la fine dell’anno.

Le partenze sono previste dall'aeroporto di Milano Malpensa con voli Etihad Airways, il 26 dicembre (con rientro il 3 gennaio) e il 31 dicembre (con rientro l’8 gennaio), con la possibilità di scegliere tra 3 diverse sistemazioni: il Sun Island Resort, il Paradise Island Resort e il Royal Island Resort.