08:03

Due giorni di colloqui per incontrare profili di diversi settori da impiegare sulle navi nelle prossime stagioni. Costa Crociere lancia i ‘Costa Recruiting Day 2021’.

L’1 e 2 settembre i recruiter della compagnia effettueranno colloqui in videoconferenza per reclutare nuovo personale.



Come partecipare

Il percorso per arrivare a partecipare ai Recruiting Day di settembre prevede cinque fasi: registrazione, in cui i candidati dovranno registrarsi online alle offerte di interesse, allegando un Cv completo e dettagliato; selezione, in cui lo staff di LavoroTurismo esaminerà i profili; colloquio diretto, in cui i profili considerati idonei potranno parlare con un recruiter di LavoroTurismo tramite video colloquio; test online, in cui i candidati selezionati dovranno svolgere una serie di test linguistici online; incontro con i recruiter di Costa Crociere. I profili selezionati effettueranno un colloquio con i recruiter di Costa Crociere in video collegamento.



I candidati avranno inoltre la possibilità di assistere, sempre da casa, ad una presentazione aziendale e conoscere nel dettaglio la compagnia.